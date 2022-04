Florence DAVID

Diplôme de Commerce international, spe. marketing (2008)

Auto-formation en graphisme et développement web. (2008)



Je suis actuellement créatrice de communication, à mon compte depuis 2008.

De nature ordonnée et volontaire, je suis autodidacte et sais apprendre de mes expériences.



Passionnée par le marketing et la communication, j’ai toujours orienté mes stages et emplois en ce sens : développement du site internet du consulat de Monterrey (Mexique), gestion des événements et de la publicité chez Renault Londres, et par la suite, mon activité d’agence de communication.



Ces expériences m’ont permis de développer un sens accru des bonnes pratiques dans le marketing et la création de communication hors média.



Mon rôle de chef d'entreprise m'amène à avoir plusieurs fonctions: je suis graphiste, développeur, webmaster, publicitaire et commerciale.



Je parle français, anglais et espagnol.

Je maîtrise notamment les suites Microsoft Office et Adobe.



Mon travail actuel consiste à créer les supports de communication de mes clients, depuis l'élaboration du projet jusqu'à la livraison/distribution des imprimés ou du site Internet.



Mon activité englobe : conseils et plan de communication, conception visuelle, rédaction, mise en page, impression multi-supports, livraison, routage/distribution, développement web, mise en ligne, référencement, gestion Adwords.



Mettant mon apprentissage en pratique chaque jour pour le compte de mes propres clients, je souhaite à présent m’investir au sein d’une entreprise où je pourrais apporter tout mon dynamisme.



En parallèle de ma propre activité, je suis à la recherche d'un emploi à temps partiel aux alentours de Rouen en tant que Chargée de communication.



Mes compétences :

Graphisme PAO

Développement web

Communication visuelle

Marketing internet

Stratégie de communication

Plan de communication

Communication externe

Webmaster

Vente

Graphisme

Développement informatique