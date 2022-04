Florence DEGAND - MONTAIGNE

Je suis actuellement gestionnaire de paie polyvalente dans un cabinet comptable.

Mes principales missions sont:

Enregistrer les variables de paie et valider les bulletins de paie

Établir les contrats de travail et les déclarations sociales

Réaliser les soldes de tout compte, attestation employeur, certificat de travail

Établir et suivre les procédures de fin de contrat



Mes compétences :

Recrutement

Iso 9001

Formation

Paie