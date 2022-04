Florence DEMONTEIL

J'ai quitté mon entreprise fin d'année 2014 afin de poursuivre un cursus en Ergonomie. Inscrite dans la spirale montante de la réussite du DAET, du DFSEA, du M2 « Ergonomie, conduite du changement et qualité du travail » à l’IETL de Lyon 2 ainsi que celle du, DU « Management Qualité de Vie au Travail et Santé » à l’IAE de Lyon 3, j’ai conduit ma reconversion professionnelle avec maîtrise, rigueur et efficacité .

Aujourd'hui, j'ai crée mon activité de formation et de conseil en santé au travail.

Je vous accompagne pour réaliser un diagnostic dans le champ de la prévention des risques professionnels, des problématiques de Santé au travail et dans la mise en oeuvre de préconisations et de plans d'action pour corriger les situations existantes.

Aujourd'hui les entreprises sont invitées à s'inscrire dans une démarche systémique, stratégique et transversale autour de la QVT et de la santé. La mise en place du CSE est également à l'ordre du jour. Je peux vous aider à mieux conduire et concrétiser votre projet.



Mes compétences :

Conseils rédaction du DUER

Santé au travail

Aménagement de poste de travail

Animation de sessions de formation CHSCT

Communication

Conception

Analyse De L'Activité De Travail

Microsoft Excel

Microsoft Word