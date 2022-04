Florence ESTIENNE

Externalisation de la gestion administrative et financière



Back Office & Co. vous accompagne dans la maîtrise de la gestion et de l’organisation de votre entreprise en proposant des prestations de conseil et/ou d'exécution dans les domaines :



* de la gestion administrative, des services généraux

* du suivi des dossiers innovation/R&D, aides financières

* de la gestion financière et du pilotage de l'activité

* de la gestion des éléments comptables en partenariat avec l'expert-comptable

* de l'administration des ventes

* des ressources humaines



N'hésiter pas à nous contacter afin que nous puissions échanger sur votre projet



Mes compétences :

Marchés Publics

Suivi dossiers financements

Administration des ventes

Gestion Administrative et financière

Gestion des ressources humaines