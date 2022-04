Florence FÈVE VALLOT

Passionnée de marketing et d'innovation avec 20 ans d'expérience dans des multinationales du secteur IT et l'accompagnement de start-ups.

Je souhaite intégrer une équipe dynamique et accompagner les organisations dans leurs transformations à forts enjeux.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Conseil en organisation

Conseil en management

Décoration d'intérieur

Gestion de projet