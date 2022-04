Florence HILD

Je recherche un stage de 2 mois non rémunéré (14 novembre au 13 janvier 2017) sur un poste commercial. Idealement en secteur B2B, mais peut aussi se faire en B2C.

Mes missions seront la prospection et la vente des produits ou services de votre entreprise afin de contribuer à l evolution de votre chiffre d affaire.

Cela me permettra de mettre en application mes connaissances acquises par le passé auprés d une clientéle B2C.



Un projet commercial lié a votre entreprise et validé par le tuteur sera présenté devant un jury afin de valider ma session de BTS NRC entreprise en septembre 2016 ( examen en juin 2017)



N hésitez pas à consulte mon Cv ou me contacter.

cordialement.