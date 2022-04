Florence LARMET

Actuellement je forme un public dans les domaines de la communication,la négociation, la relation client, l'intelligence managériale et le management d'UC...

Mon public se compose d'étudiants BTS (je suis correctrice aux examens de fin d'année), mais aussi de collaborateurs de la grande distribution, de l'industrie pharmaceutique, des grands magasins...etc.



Lors de mon parcours j'ai aussi géré l'ingénierie de formation et pédagogique au sein d'un organisme de formation.



J'ai occupé pendant 15 ans le poste de Responsable Accueil/ service client et pendant 5 ans le poste de Chargée SHE. J'ai participé activement au volet SHE de mon entreprise, notamment en qualité d'auditrice, mise à jour du Document Unique, analyse des accidents du travail, prévention des risques.



J'ai encadré une équipe de 8 collaborateurs : gestion de l'activité, recrutement, management, plan de développement, formation..



Cette expérience en formation m'a donnée l'envie d'en faire mon domaine d'expertise. J'ai donc intégré le CNAM (Paris) pour obtenir le Master - "Responsable projet formation", afin de professionnaliser mon expérience.



En parallèle, j'ai une accréditation "INSIGHTS Discovery",qui me permet de me spécialiser en communication interpersonnelle et efficacité relationnelle.



Mes compétences :

Communication

Ingénierie de formation

Accueil

Service client

Pédagogie