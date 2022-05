Majida BARBAUD

Domaines de compétences :

Ingénierie de Formation : concevoir, animer, gérer des actions de formations, concevoir des dispositifs de formation, conduite de projet, outils d'évaluation, encadrement et suivi des stagiaires.

Accompagnement et insertion professionnels : Connaissance de techniques de recherches d'emploi, portefeuille de compétences, bilan de compétences, réseaux sociaux

Ressources humaines : Plan de formation, recrutement, coordination d'une équipe, conduite de réunions, conduite d'entretiens, GPEC, portefeuille de compétences, bilan de compétences, VAE.

Compétences dans le domaine de l'enfance, l'adolescence et la sociologie de la famille.