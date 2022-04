Florence LAUGIER

Chef de projet biologie cutanée chez Yves Rocher Recherche et Innovation

Ingénieur Recherche chez l'Oréal Research and Innovation

PhD sur le mélanome à l'INSERM financée par L'Oréal

Diplômée de l'Ecole d'ingénieur agronomique de Toulouse avec une spécialisation en Sciences pour les Industries Biologiques et Alimentaire (SIBA) à l'AgroParisTech.



Mes compétences :

Modélisation

Cancérologie

Biochimie

Cosmétiques

Biologie cellulaire

Toxicologie

Agroalimentaire

Biologie moléculaire