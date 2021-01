Foutel STEPHANE

Jai acquis une grande expérience professionnelle à travers mon parcours professionnel dans plusieurs entreprises du domaine de la vente en informatique, cloud et impression ce qui ma permis dapprofondir la relation clients, les techniques de ventes, le marketing, la gestion dune équipe, le travail en équipe, la gestion de budget, la mise en place de stratégies commerciales. ainsi que la partie technique dans des phases daudit, dinstallation et de configuration et je poursuis aussi mes études par différentes formations en e-learning pour faire correspondre mes différents emplois du temps dans la recherche dun nouveau challenge.



Mes compétences :

Management

Vente

Communication

Développement commercial

Marketing

Informatique

Business development

Gestion de projet

Négociation

HP Hardware

VMware

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Compaq/Digital Hardware

Citrix Winframe

Cisco Switches/Routers

Microsoft Windows 10

Microsoft Word

Oracle

Symantec

Trend Micro