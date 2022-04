Francis REYMONDON

De formation Ingénieur en Génie Industriel, j'ai exercé plus de 10 ans dans la gestion de projet et l'amélioration des organisations dans le secteur hospitalier.

Actuellement je réalise une mission de volontariat de solidarité internationale, pour 2 ans à Madagascar



Domaines de compétences :

• Entrepreunariat

• Innovation

• Amélioration continue (Lean Management)

• Conduite de projets

• Informatique (en particulier Business Intelligence)

• Management

• Economie Sociale et Solidaire



Mes compétences :

Performance

Système d'information

Stérilisation

Santé

Conseil

Management

Gestion de projet

Si

Benchmark