Francis TOUBOUL

Passionné des arts de la table et comme tout passionné qui se respecte je ne peux être qu'honoré de pouvoir transmettre cette passion. On me connaît pour mon franc parlé, je connais mal la langue de bois. Je suis très exigeant avec moi même et malheureusement exigeant aussi avec ceux qui me cottoient.



J'ai le gros défaut d'être perfectionniste et de difficilement supporter l'à peu près.



Je suis aussi quelqu'un proche de la nature, je me ressource en cultivant mon jardin et lorsque je suis en mer.



Mes compétences :

Dynamisme