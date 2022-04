Franck BERGUIG

Dans le secteur informatique depuis plus de 20 ans, j ai eu l opportunité de concevoir de multiples gammes de produits logiciels qui ont toutes connues un parcours commercial profitable : Outils de gestion de contenu, de CRM, de gestion de ressources, de SIRH... Ces offres ont toutes la caractéristique d avoir été développées sur des technologies Web, interactives et dynamiques; les plus récentes étant même commercialisées en mode SaaS. Ces réussites m ont permis de développer l activité de certains grands groupes nationaux, éditeur de logiciel mais également de participer à la création de StartUp technologique et Agile.



Suite au Rachat de VediorFront RH, société dont j étais l un des membres fondateur, je suis devenu responsable de produit chez Cegid BU SIRH depuis 2 ans, en charge de l ensemble des solutions de la gamme YourCegid SIRH Front RH que j ai élaboré, créé et distribué. Mon champ d action est vaste et diversifié allant de l élaboration de la stratégie produit à l accompagnement des équipes marketing dans leur rôle opérationnel en passant par la spécification des définitions fonctionnelles & techniques attendues ou l assistance des forces de vente dans le cadre d évènements public ou commerciaux auprès de client Grand-compte



Ma mission au quotidien est d œuvrer efficacement afin de proposer de nouveaux services et continuer à accompagner les Directions des Ressources Humaines, dont le métier est en complète mutation.



Mes compétences :

Internet

Web 2.0

Réseaux sociaux

SIRH

Commerce

Marketing produits digitaux

Talent management

Conseil RH

Management

Marketing opérationnel

GPEC

Agile Scrum

Scrum master