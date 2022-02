François DUBREUIL

Au sein d'Entreprise&Personnel j'interviens sur le champ du suivi du climat social, la mesure de la performance sociale et les interfaces RH/RSE. Ma page sur le site d'E&P http://entreprise-personnel.com/fr/users/fdl



Mes principaux champs d'intervention sont :

Accompagnement dans la définition, la mesure,l'évaluation et la communication de la performance sociale :



Conduite de diagnostics sociaux ou d'enquêtes de climat social

- pour accompagner des changements organisationnels ou managériaux.

- en prévention et/ou pour analyse de conflits sociaux, ou de situations de souffrance au travail

- pour évaluer la satisfaction des partenaires de la fonction RH,



Appui à la création, au pilotage ou au fonctionnement d'observatoires sociaux :

- analyse des risques

- aide aux choix des méthodes et outils

- formation des veilleurs



Je suis également professeur associé à l'université de Paris Ouest Nanterre, en charge de cours sur les relations professionnelles et le dialogue social territorial http://www.u-paris10.fr/m-dubreuil-francois-550449.kjsp





Mes compétences :

Enquêtes en ligne

Diagnostic social

Performance sociale

Économie

Ressources humaines

Éthique

Sociologie

Ecologie

Relations sociales

Formation professionnelle

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Animation de réunions

Gestion événementielle