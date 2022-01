Francois FOURRIER

Je suis fort de 18 ans d'expérience en management de la qualité et de la sécurité des aliments dans les secteurs de la chimie, de la biotechnologie et de l'agro-alimentaire.

Au-delà des tâches classiques de responsable qualité, j'ai également piloté plusieurs projets: déploiement d'un système de management intégré QHSE, mise en place d'une GED et d'un WorkFlow, mise en place d'une démarche Lean Manufacturing, création d'un référentiel interprofessionnel de bonnes pratiques QHSE.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Qualité

ISO 14001

GED

ISO 22000

ISO 9001

Chef de projet

Audit

HACCP

Workflow

FSSC 22000

FAMI-QS

SMI

5S

Assurance qualité