François RABOUIN

Après 13 ans comme directeur administratifs et responsable technique de campings*** et ****, j'ai souhaité aller au-delà de l'entretien d'un parc paysager à vocation touristique.

Après une formation à l'agrocampus de Tours (37) auprès de paysagistes et d'arboristes expérimentés, je souhaite créer une structure de création paysagère à destination des particuliers.

Pour faire de votre jardin un écrin de nature !



Mes compétences :

Normes de classement camping

Direction d'un camping

Direction d'une Résidence de tourisme

Direction d'une Base de Loisirs

Gestion

Tourisme

Adaptabilité

Aménagements paysagers

Direction technique

Communication