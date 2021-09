François RENAUD

Vous pouvez me contacter :

mon email : f.renaud-118@orange.fr

mon site : https://frconseil-formations.mystrikingly.com/



Accompagner les entreprises dans leur transformation, animer des équipes pour la Satisfaction des Clients est mon crédo depuis plus de 30 ans.



Expert en "Amélioration de la Performance et conduite du changement" des Processus et des Organisations - Lean - Kaizen - Amélioration Continue.



Mes enjeux sont d'aider les entreprises dans leur démarche vers l'excellence, par limplication des équipes et un accompagnement structuré et centré sur les sources "inépuisables" de progrès et la libération de l'autonomie des personnes afin de leur permettre de relever tous les nouveaux défis.



J'accompagne toute entreprise, TPE, PME et Grand Groupe, dans tous les secteurs, tant industriels que dans les services.



Mes domaines clés de compétences :

- Déploiement de Transformations Lean Industrielle et Engineering,

- Conduite du Changement,

- Diagnostic de processus et dorganisations pour l'identification des pistes de progrès

- Animation de chantiers damélioration continue et mise en place de son management associé,

- Mise en place de systèmes de management, Obeya, rituels de pilotage et processus de réaction

- Animation de workshop pour l'amélioration des processus,

- Formations sur : les outils du Lean, de la "Résolution de Problème", du Management de projet,

- Mentoring de manager pour développer leur leadership



Je mémerveille sans cesse devant les capacités « extraordinaires » de chacun à trouver des solutions dans des environnements changeants et souvent difficiles.



A partir du moment où la méthodologie daccompagnement met la personne humaine au coeur des processus, et non linverse, les freins qui ne peuvent manquer, sestompent et se transforment en potentiel de progrès.



Comme disait Winston Churchill : « Tout le monde disait que c'était impossible à faire. Puis un jour quelqu'un est arrivé qui ne le savait