François TAMBORINI

Juriste de formation et généraliste de la fonction Ressources Humaines depuis plus de 12 ans, je mets à disposition des PME et des groupes mon expérience et mes connaissances en tant que DRH à temps partagé ou en soutien opérationnel sur des projets "Ressources Humaines", notamment :



- La négociation et le déploiement d’accords collectifs

- La mise en place et l'animation des Instances Représentatives du Personnel

- L'administration du personnel : supervision de la paye, mise en place de procédures, reporting…

- Les aspects sociaux des fusions - > de l'audit à l'harmonisation des statuts

- La gestion des conflits

- L'élaboration et le suivi du plan de formation



J'interviens régulièrement au sein d'entreprises appartenant à des secteurs variés (Industries chimiques, production cinématographique, commerce de gros...), entre 5 et 150 salariés.



Mes compétences :

Ressources humaines

PME

DRH