François TARDIEU

Ingénieur en travaux neufs.

Participe à la définition des cahiers des charges et des plans d'implantations des nouvelles machines, pilote les chantiers de leur installation, conçois des améliorations techniques.



Aide au démarrage et à la mise au point des installations jusqu'à l'atteinte des performances attendues.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Amélioration continue lean manufacturing

Gestion de projet

Industrialisation

Kanban

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Methodes

Methodes et industrialisation

MIFA

Nivellement

Optimisation

Optimisation de processus

Production

TPS

VSM