François TERRIN

L'intelligence relationnelle, à l'instar de l'intelligence économique, est un concept relativement nouveau qui me permet de qualifier / caractériser mes activités actuelles de conseil. J'interviens dans ce contexte auprès de cadres, cadres supérieurs et dirigeants en recherche d'emploi ou de "mutation professionnelle" et/ou qui souhaitent un accompagnement personnalisé, professionnel et compétent.



L’intelligence relationnelle est, en effet, l’art de construire des relations humaines de qualité, positives et créatives, permettant de faciliter la performance individuelle et collective.



J'ajouterais aussi que l'intelligence relationnelle permet de créer des liens de toute sorte et de toute nature entre des idées, des concepts, des relations et des gens.



Mon approche en terme d'audit conseil est axée sur l'humain certes, mais également sur la qualité, qui, comme chacun le sait, ne se décrète pas mais se mérite. La qualité permet d'aller au fin fond des choses, de tout mettre à plat avec humilité et imagination (et il en faut pour poser les bonnes questions !), afin de cerner "le vrai" dans ce qu'il a de plus fin et de signifiant. Voir mon écrit sur : http://www.cvconseils.com/qualite.html



Je m'appuie également sur l'approche systémique et complexe, qui tente de dépasser les paradoxes qu'elle soulève. Mon maître en la matière a été Edgar Morin et son fameux discours sur "La Méthode", en 6 volumes bien denses, bien loin de celui de Descartes, mais bien plus riche et complexe ... Pour ceux que ça intéresse, voir mon écrit sur les 35 heures qui reprend ce paradigme de complexité : http://www.cvconseils.com/35_heures.html



Avec ma formation initiale de psychologue (dont je n'ai gardé que l'essentiel), mon approche méthodologique, mon vécu et mon expérience, je suis à même d'apporter un éclairage neuf à vos interrogations et incertitudes. Ce regard peut être, vous le constaterez, tantôt surprenant, incongru, classique et de bon sens, mais en tous les cas imaginatif et créatif, si l'on se donne la peine d'écouter, de laisser décanter, de respecter et - osons le mot - d'aimer aider les autres.



Je peux donc vous aider à cheminer dans les domaines suivants :



- Mutation professionnelle : votre nouveau poste est en vue ou vous le cherchez activement. C'est un peu stressant et vous avez besoin d'être sûr de vous, pertinent, efficace, conquérant. Besoin aussi d'un avis extérieur sur votre image, vos atouts, votre positionnement. Je peux vous aider à faire évoluer quelqu'un de votre équipe, lui ouvrir d'autres perspectives



- Accompagnement miroir : vous êtes confronté à une difficulté, à une problématique humaine, technique, financière, voire à une crise latente, et vous avez besoin d'un interlocuteur réceptif, à même de vous aider à repositionner le problème, trouver des éléments de solution qui sont (déjà) en vous pour avancer de façon positive et constructive.



- Constitution d'équipe : vous voulez faire travailler votre équipe sans conflits larvés et au mieux de sa forme et de ses capacités. Vous cherchez les moyens de faire germer son imagination et sa créativité pour arriver à cette forme d'intelligence collective dont tout le monde parle tant aujourd'hui ...



Mes compétences :

Audit

Conseil

Ressources humaines

Créativité

Intelligence relationnelle

Gestion des compétences

Audit RH

Accompagnement

Coaching

Recrutement

Accompagnement du changement

Gestion de projet