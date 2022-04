François TESSON

Homme de terrain, j'ai dirigé avec succès le département de la restauration du Clarence Hôtel de Dublin (bar, restaurant, café, room-service, conférences et banquets).



Plus récemment j'ai intégré l'Hôtel de France à Strasbourg sur le poste d'Adjoint de Direction avec un élargissement de mes connaissances en hébergement et yield management.



Désormais formateur en yield management , je viens dernièrement d'intégrer la chaîne de restauration Courte-Paille au poste d'adjoint de direction dans le but de prendre la direction d'un centre de profit dans un avenir proche.



Mes compétences :

Food & Beverage Manager

Yield management

Sommelier

Event Creation Planning & Management

Hôtellerie