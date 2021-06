Frédéric GATTE

Manager spécialisé dans le domaine de l'assurance grands comptes industriels.



Plus de 20 ans d'expérience concrète acquise tout d'abord sur le terrain, dans une précédente carrière, au sein d'organisations nationales et internationales (Marine nationale, CEA, OTAN en Angleterre) avec une forte dominante gestion des risques, en premier lieu pour la maintenance et l'exploitation de réacteurs nucléaires embarqués.



Diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale, Ingénieur Génie Atomique de l'INSTN, MBA (avec distinction) de l'Imperial College London Business School, Diplôme universitaire de loi nucléaire internationale délivré par l'Université de Montpellier 1.



Marié et père de trois enfants.



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Risk management

Nucléaire

Business manager

Leadership