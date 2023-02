Frédéric JACQUOT

Lean Expert et Black Belt Trilingue, je vous propose 25 années d'expériences dont 13 dans la production de série pour l'Industrie Automobile. Mon parcours m'a permis de mettre en oeuvre et perfectionner mes savoir-faire dans les domaines de la Qualité, des Méthodes Industrialisation,de l'Amélioration Continue de la Logistique et du Management.



Mes compétences :

Lean management

Gestion de production

Qualité

Maîtrise statistique des procédés

Cartographie de la Chaine de la Valeur (VSM)

6sigma

Black Belt

Amélioration continue

Formation

Kaizen

Lean Manufacturing