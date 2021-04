Frédéric MOINET

L'architecture et la décoration ont été les points centraux de ma carrière professionnelle. Les 17 années en architecture d'intérieur m'ont donné l'opportunité d'intégrer des équipes de projets innovants, toujours à la pointe de la technologie, dans les secteurs de l'agencement haut de gamme et luxe.



Pendant près de huit ans en tant que dessinateur projeteur en construction navale, j'ai acquis les aptitudes pour suivre plusieurs projets en parallèle, de la conception au chantier. J'ai su affiner la définition des agencements en intégrant les interactions techniques avec les métiers connexes (climatisation, électricité, structure, plomberie, sellerie…), tout en travaillant continuellement la méthodologie et l'ordonnancement.



Mes 7 années suivantes, aux postes successifs de responsable développement, responsable bureau d'études et chiffrages, et dernièrement responsable de projets, m'ont permis de transmettre mes connaissances en conception et suivi de projet, tout en améliorant les relations amont / aval (architectes, ateliers, chantiers…).



Aujourd'hui, mon objectif est de capitaliser mes différents acquis au profit de la gestion de projets de grandes envergures : tertiaire, hôtellerie, palais, yachts...



Mes compétences :

Second oeuvre

Luxe

CAO

Communication

Marketing

Chef de projet

Architecture

Nautisme