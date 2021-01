Je suis titulaire d'un diplome grande école de commerce (INSEEC), majeure marketing opérationnel, ainsi que d'un BTS Commerce international.



J'ai de l'experience dans le domaine commercial et marketing, dans les secteurs des media et des nouvelles technologies.



Je suis bilingue anglais, langue que j'ai pu forger durant différents stages et emplois à Londres et à New York. J'ai également un très bon niveau en allemand.



Mes compétences :

Vente

Export

Marketing

Import

Commercial

Commerce