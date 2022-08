Frédérik FLAMENT

J'ai dirigé en totale indépendance des centres de profit d'un chiffre d'affaire compris entre 5 et 16 millions d'euros, comprenant des effectifs allant jusque 60 personnes. J'ai toujours fait la différence par mon sens de l'analyse, ma capacité à établir et mettre en oeuvre les stratégies pertinentes.

Formé à l'école du pilotage de processus (MBA), je sais aligner ma gestion de BU aux objectifs déterminés.

J'ai toujours appuyé mon action sur facteur humain afin de démultiplier les actions, et véhiculer l'image et les valeurs de l'entreprise aux clients.

Issu du monde de l'industrie, j'en conserve la rigueur et la volonté de recherches de solutions (produits et services) commercialisables. Je suis un profil international de par mon parcours professionnel et ma formation.

Au plaisir de vous rencontrer.



Mes compétences :

evolution en environnement international

Manager d'équipes multi culturelles

Gestion de Business Unit

Partenariats internationaux

Analyse stratégique

Développement commercial

Gestion de la production

Optimisation des process

Reporting

Project Management

ACT

Business Objects

IBM AS400 Hardware