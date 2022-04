Frédérique DUQUAIRE

Psychologue du travail, je propose mon accompagnement dans le champ des souffrances psychologiques liées au travail, des questionnements autour de l'activité/ organisation du travail, ou des interrogations liées aux parcours professionnels.



Mon parcours s'est toujours axé autour de la santé au travail: accompagnement à la reconversion professionnelle, conseil en maintien dans l'emploi, analyse de problématiques santé/sécurité au travail, accompagnement psychologique des situations de burn out.

Ces années d’expérience m’ont amenée à saisir les enjeux des situations où l’atteinte de la santé (physique et/ou psychologique) d’un travailleur vient remettre en question sa vie professionnelle. Elles m'ont également permis d'expérimenter l'utilité de l'analyse du lien entre travail et individu, afin de venir remettre du sens dans l'activité professionnelle, tant pour le travailleur lui-même, que pour son employeur.



Particuliers, employeurs, services de santé au travail, mutuelles, je vous propose mon appui et mon analyse, dans une approche concrète, centrée sur le lien entre individu et travail.



Mes compétences :

Santé au travail

Psychologie du travail

Maintien dans l'emploi

Tests psychotechniques

Conseil aux entreprises

Accompagnement individuel