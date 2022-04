Frederique FONTENILLES

Phileas Barnett Conseil, accompagnement managérial des transformations

Les dirigeants et managers : coaching, outils de développement individuel (Golden, 360°)

Les équipes : cohésion, pratiques managériales, animation groupe de pairs - Co développement

Les organisations : diagnostic, QVST/RPS, ingénierie RH, animation du dialogue social



Améliorer sa présence managériale.

Utiliser au mieux son potentiel et ses envies.



Nos clients nous confient des missions en mode formation, conseil, coaching.

Notre approche est systémique. Elle prend en compte l'individu, l'équipe, l'organisation dans la lecture de leurs interactions. Chaque fait, action, comportement est relié au contexte.



Ex DRH, j'ai une grande pratique des relations au sein de l'entreprise et de la gestion de grands projets de transformations.

J'anime des formations sur la négociation sociale notamment à l'IGS pour le CMC Manager les Relations Sociales : Quelques exemples de thématiques développées lors des sessions

- Comment développer mes qualités personnelles de négociateur?

- Comment mieux se préparer?

- Quelle méthodologie appropriée par rapport aux situations de négociations?

- Décoder les rites et les rythmes…..

- Comment mieux gérer mes émotions (peur, colère, cet)?

- Comment faire face à des comportements difficiles?



une offre spécialement dédiée au Management en cabinet d'avocats



Mes compétences :

Consultante en Ressources Humaines

FORMATRICE PAIE ET RH

Coaching professionnel

GPEC