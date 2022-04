De par mon parcours varié, dans les différents milieux de travail traversés, j'ai pu pratiquer l'écoute, l'adaptabilité et la polyvalence dans les domaines que sont la relation à la personne,et le "manuel" (taper à l'ordinateur,le pliage, l'empaquetage, étiquetage, ficelage,chanter à la guitare, faire une déco pour une animation, une manucure, des jeux mémoire,par exemple) de toute sorte.Un petit plus me définit, ma nature artistique.J'ai trouvé récemment un contrat d'Employée de Vie Scolaire pour me permettre de consolider les acquis de mon expérience de l' année dernière.Mais je ne m'arrêterai pas là, car ...



Mes compétences :

Trouver la bonne distance avec l'élève

Pédagogie

Gestion de projet

Adaptation

Informatique (année 2012-14)

Fabrication/production d'outils pédagogiques adapt