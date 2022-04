Jean-Francois JULLIARD

Fort d'une expérience terrain de plus de 25 années, de formations dispensées par le groupe XEROX, liées aux différents postes occupés de vendeur à directeur commercial, j'ai pu appréhender la majorité des aspects de la fonction commerciale.



En qualité de Membre du Comité de Direction de Editions, Solutions & Systèmes,j'ai travaillé en synergie avec les autres services de l'Entreprise. J'ai pu ainsi acquérir une connaissance sur l'influence des interactions et les problématiques diverses des différents départements d'une Société de plus de 100 personnes.



Mes compétences :

Commerciale

Management

Management d'équipes

Stratégie

Stratégie commerciale