Frédérique LAHALLE

Depuis janvier 2012, Responsable Mission accompagnement du changement et communication RH auprès du DGA Pôle Personnel et Relations sociales - Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Management, conduite de projets, conseil en communication, pilotage accompagnement du changement (organisation, projet RH), pilotage candidature du Département au label diversité AFNOR



2010 - 2011 Chef de bureau adjoint formation, Service développement des compétences, Pôle Personnel et Relations sociales - Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Management, pilotage stratégique de la politique de formation



2006- 2009 - Chef de bureau Direction de l'éducation - Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Management , définition et coordination des politiques départementales en direction d’une trentaine de collèges dans une logique de territoire.



2003-2005 - Chef de projets programmation équipement - Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

Programmation fonctionnelle pour la création ou restructuration de collèges, pilotage de la concertation avec la communauté scolaire



2000-2002 - Directrice de la communication - Ville de Choisy le Roi

Management, définition stratégie de communication



1997-1999 - Chef de projets - Direction de la communication, Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Stratégie et conception d’actions notamment pour les directions techniques et culturelles



1990-1996 - Chef de projets secteur public - Plan Créatif, agence de communication corporate

Conduite de projets (édition, évènements, signalétique)pour les collectivités



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil en communication

Accompagnement au changement

Conduite de projet

Management

Formation