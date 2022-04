Frédérique LEGER

J'ai un parcours de 17 ans dans les ressources humaines, à des fonctions essentiellement généralistes et opérationnelles (postes de Responsable RH, Directrice Développement RH ou DRH) dans des secteurs très variés allant de l'industrie aux services en passant par la grande consommation (Philips, Danone, Faurécia, Mornay ...).



Mes 2 compétences fortes sont les relations sociales / le droit du travail et le développement RH, sachant que j'ai de manière constante managé des équipes (de 8 à 24 personnes) et que j'ai un anglais courant.



Mon projet est de prendre un poste de DRH d'une moyenne entreprise ou de DRH Division d'un plus grand groupe.



fredleger@laposte.net



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Relations sociales

GPEC

Diversité

Management

Communication

Accompagnement des managers

Conduite du changement

Gestion de carrière

Organisation