Frédérique PIERRÉ

43 ans, mariée, un enfant.



Spécialisée dans la gestion de projets et la communication en collaboration avec les directions générale et ou commerciale de structures internationales.

Stratégie.

Membre du Comité de Direction.

Expérience de 20 ans dans les missions classiques d'assistanat de directions, de back office commercial export et aussi dans les projets ponctuels liés à la communication, l'événementiel, la formation des managers, la RSE, l'innovation et le digital..

Langues étrangères : anglais courant, italien bilingue, allemand et espagnol professionnels, russe débutante.



Mes compétences :

Management de projet

Management

Evénementiel

Stratégie digitale

Communication

eMarketing

Internal Communications

Google Analytics

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

YouTube