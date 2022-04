Frédérique PION BOIXIERE

Bonjour à tous et à toutes !



Raison d'être de ma présence sur Viadéo :



- Me faire connaître et partager mes valeurs : ouverture, transparence, respect mutuel, égalité des chance

- échanger avec vous des points de vue reliés à de "bonnes" pratiques commerciales, marketing, communication.

- comparer mes outils et méthodes avec les vôtres, utilisées dans votre secteur d'activité.



Je souhaite entrer en contact avec des professionnels pour connaître et comprendre leurs problématiques, et ce, dans un esprit d'ouverture et de curiosité.



D'où je viens et ce que j'y fais :

Issue d'une double formation commerciale et marketing, j'ai évolué aux postes d'Assistante puis Responsable ajointe Export bilingue anglais entre 1998 et 2002. Puis grâce à une promotion interne, j'ai rejoint le marketing au poste de Chef de produits en 2002.

Entre 2008 et 2011, j'ai occupé la fonction de Coordinatrice de projets Marketing.

Cette fonction correspond parfaitement à ma personnalité dynamique, enthousiaste, tenace et rigoureuse. J'apprécie tout particulièrement la richesse des contacts multi niveaux et la diversité des projets qui me sont confiés. Dans ce contexte, je coordonne et plannifie des actions, suis et anime des groupes de travail transversaux et internationaux.

Entre janvier et juillet 2012, j'ai réalisé une mission de coordination transport et ADV chez CLAAS France.

Depuis 2013, j'ai rejoint le Groupe Safran et y travaille en tant que Gestionnaire Administration des Ventes.



Mes compétences clés :

- Management projets transversaux internationaux (jusqu'à 9 personnes) : je m'épanouis par le contact, l'échange, le partage à travers des projets, communs à plusieurs services

planification des actions et répartition des rôles & actions (R&D, Achat, Marchés, Emballage, Qualité, Communication), suivi des délais,réunions, reporting



- Marketing opérationnel : sensibilité aux produits techniques et haut de gamme

Lancement de nouveaux produits ou « re engineering » : identifier les besoins / difficultés techniques ou esthétiques des produits commercialisés via des études de marchés

rédaction des Cahiers des charges marketing, préparation au lancement (codes, stocks),

analyse de rentabilité de gamme, recommandation prix,

organisation des tests produits (prototypes) et de la validation des clients en lien avec la direction commerciale, veille concurrentielle,

communication interne, argumentaire, fiche produit,

participation aux salons professionnels



- Gestion portefeuille : analyse et reporting

Suivi analytique et régulier des produits à faible rotation et recommandations => gain : 200 K€/an

Prévisions de ventes sur les produits en fin de vie, en phase de lancement commercial, ou impactant la productivité usine (saisonnalité par ex)

Reporting annuel sur l'activité du portefeuille



- Administration des ventes & transport :

Traitement des commandes, facturation et suivi des paiements (Credoc) dans le respect de la politique tarifaire

Gestion et prévisions commerciales, analyse des statistiques de ventes, recommandations pour rationaliser les gammes et les stocks Mise en place et suivi des tableaux de bord, analyse des écarts

Responsable d'une clientèle internationale sur des marchés matures et en développement

Coordination appel d'offre transport, contrôle facturation, mise en place des KPI, résolution litiges



- Formatrice interne : j'aime coacher, motiver, transmettre.

Formations : Assistant administration des ventes (2000), Contraintes de production des sites de production (2005), Statistiques SAP (2010)



Où je veux aller :

Je suis intéressée par les métiers du marketing, de la communication mais aussi par ceux où il s'agit d'organisation, de résultats et de contacts avec les clients, comme l'administration des ventes par exemple.

J'aime fédérer, transmettre mon savoir faire et savoir être et apprécie le travail d'équipe.

C'est pourquoi, je souhaite encadrer une équipe, la coacher, former, développer



Mes compétences :

Gestion Projet International

GESTION PRODUIT

Projets transversaux

Marketing opérationnel

SAP