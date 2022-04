Frederique PLASSON-ALMARAZ

Titulaire d’un Executive MBA obtenu en 2007 à l’EM Lyon, je n’ai pas toujours évolué dans le monde des assurances. Avant d’intégrer le groupe APRIL, j'ai passé les 15 premières années de ma carrière dans l’univers de la prestation de services, et notamment dans les ressources humaines, comme par exemple chez VEDIORBIS.



J' ai rejoint ALP Prévoyance en 2009, en qualité de Directeur Commercial et je suis devenue Directeur Général en 2011.

En 2014, j'ai pris les fonctions de Président-Directeur général d’APRIL Entreprise, afin de favoriser la synergie des compétences et des opérations des deux sociétés qui ont pour objectif de représenter ensemble, l’une des dix premières références du courtage direct en France.



Mes compétences :

Assurance

Service

prévention

développement

conseil

santé

hygiène