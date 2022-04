Frédérique ROUSSEL

Gestionnaire carburant chez ARVAL (Location de véhicules longue durée aux entreprises) à Rueil Malmaison

- Ouvertures de compte clients auprès de pétroliers,

- Commande les cartes, en contrôle la conformité à la réception et les distribue aux agences commerciales

- Gère le suivi des commandes et s’assure du respect des délais de réception

- Renouvelle les cartes arrivant à expiration

- Gère les oppositions auprès du pétrolier suite à une perte ou un vol de carte ainsi que les cartes défectueuses

- Signale les consommations « anormales » au service commercial ARVAL

- Traite les mails et répond aux appels entrants des clients et fournisseurs

Chargée de clientèle au service aux conducteurs chez ARVAL (Location de véhicules longue durée aux entreprises) à Rueil Malmaison

- Contribuer à la création de nouveaux projets,

- Accueil physique et téléphonique des clients,

- Elaboration et envoi des cotations aux chefs de parc,

- Enregistrer et suivre les commandes,

- Actualiser les fichiers des clients,

- Modifier les contrats de location,

- Rédiger les courriers de relance,

- Mise à jour hebdomadaire du tableau de bord,

- Relancer les clients par téléphone,

- Traiter les demandes des clients,

- Gérer les réclamations clients,

- Prospecter par téléphone,

- Communiquer les informations pertinentes,

- Répondre aux appels d’offres,

- Gérer une flotte automobile,

- Conseiller et assister les utilisateurs,

- Gestion de l’agenda,

- Vente,

- Organiser, piloter et suivre l’activité,

- Gestion des ressources humaines de l’équipe (entrée/ sortie, formation),

- Décider et assumer,

- Manager par objectifs,

- Responsabiliser et déléguer,

- Conduite de réunions,



Missions spécifiques :

- Animatrice qualité du service aux conducteurs (gestion des dysfonctionnements, des anomalies et des réclamations, animations de réunion mensuelle…),

- Tutorat et formation des nouveaux collaborateurs,

- Visites plateaux pour les nouveaux collaborateurs ainsi que pour nos clients,







SEPTEMBRE 2004 A OCTOBRE 2005

Assistante de Gestion de P.M.E. /P.M.I. dans la société CA TRADIS à Saint Ouen l’Aumône

- Accueil téléphonique,

- Gestion des chèques impayés (suivi des dossiers clients, relance clients, envoi des chèques impayés au service contentieux…),

- Gestion des chèques différés (mise en place d’un tableau récapitulant les chèques différés par mois, préparer la remise en banque des chèques impayés en fin de mois…),

- Gestion des litiges fournisseurs (relances fournisseurs, demandes d’avoirs…),

- Accomplissement des tâches administratives (frappe de courriers et de notes divers, mise en place d’affiches promotionnelles…)



SEPTEMBRE 2002 A AOUT 2004

Assistante de Gestion de P.M.E. /P.M.I. en contrat de qualification dans la société CA TRADIS à Saint Ouen l’Aumône





JUILLET 2002

Emploi saisonnier à la B.N.P. Paribas d’Osny en tant que chargée du service clientèle



VACANCES SCOLAIRES

Emploi saisonnier à la B.N.P. Paribas de Cergy Saint-Christophe et Cergy Préfecture en tant que chargé clientèle