Jean-François KITCHIGUINE

Merchlar est une agence interactive spécialisé dans les technologies émergentes. Nous fournissons des solutions de Réalité Augmentée (RA) en vue de vous apporter une communication cross-canal innovante et efficace. Le principe de la réalité augmentée est d’ajouter (en temps réel) des informations digitales sur la réalité. Merchlar rend digital tout vos catalogues, brochures, plans de masse, éléments physiques..)



Depuis 2010, Merchlar a développé des solutions en marque blanche de réalité augmentée pour un grand nombre de clients renommés à l’international. Nous travaillons avec des marques telles que CBRE, Sony, Ubisoft, Little Burgundy, Bell, la banque Desjardins ou encore la franchise de film Hunger Games. La maitrise de la technologie et l’ajout de contenu à forte valeur ajoutée font que les expériences crées restent gravées dans l’esprit des consommateurs



Vous trouverez ci-dessous notre vidéo de démonstration (Show Réel 2014).



http://merchlar.com/work/showreel/video/



