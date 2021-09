Gaëlle JAUPITRE

Mon expertise pluridisciplinaire s’est construite en 13 ans à travers 3 postes :

Recherche dans les infrastructures de télécommunication mobile, marketing opérationnel industriel, marketing stratégique industriel.



Je souhaite fournir des prestations de guidage de start-ups innovantes.

Concrètement il s’agit de valider :

- Le concept produit/service et la technique

- La cible de marché

- La protection face à la concurrence

- La profitabilité.



Mes caractéristiques différenciatrices :

1. Mes résultats : brevets

2. Mes responsabilités : conduite d’ateliers de plans de rentabilité pour les prospects

3. Mon domaine technologique : GSM, 2G, GPRS, Edge, WiFi, 3G, WiMax, 4G, LTE, 5G, RFID, NFC, IoT, M2M

4. Mes initiatives en lien avec l’innovation et l’entreprenariat :

o Mémoire de diplôme Essec : construction d’un double plan de rentabilité dans le cadre d’1 création.

o Candidature à 2 saisons de concours de start-ups internes, dont une fois comme « meneur ».

5. La souplesse et le faible besoin d’engagement contractuel (de la part de l’incubateur) grâce au fait que j’offre des prestations à la demande.



Ma proposition de travail est autour des sujets et projets suivants :

Innovation, inédit, technologie, cible client, marché potentiel, adéquation offre/demande, plan de rentabilité, revenus, investissements, charges opérationnelles, retour sur investissement, infrastructures de réseaux mobiles, Internet des Objets, Objets connectés, MachineToMachine, VehicleToVehicle.



Mon profil trouve un écho chez vous ?

Je suis à votre disposition, n’hésitez pas à prendre contact.

Pertinence.inedit@gmail.com

06 88 47 69 33

A bientôt.



Mes compétences :

Articles

Business

Innovation

Presentations

Simulations