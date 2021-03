Geneviève PARNET DIT MORTEL

Vous êtes dirigeant et vous avez besoin d'aide sur les sujets suivants:

- Quelle est ma performance ?

- Où en est ma trésorerie ?

- Comment faire pour me développer ?



Je vous aide à répondre à ces questions en travaillant à vos côtés et avec vos équipes sur ces sujets, sur un mode flexible et adapté à vos moyens et à la problématique à résoudre.



Plus de 30 ans d’expérience professionnelle dans des PME et groupes américains et européens, dans des secteurs très variés B2B, j’ ai exercé tous les métiers de la finance d’entreprise, de l’audit interne à la direction financière avec une dominante contrôle de gestion, en France et à l’international.



Je suis rapidement opérationnelle et "hands-on", capable de comprendre rapidement les enjeux de l’entreprise et sachant prendre au pied levé un projet en cours ou un poste vacant. Je sais travailler pour une entreprise de 1 million € de CA comme pour une entreprise de 1 milliard €.



Trilingue : Français, Anglais, Allemand



Mes compétences :

Gestion

International

Change management

Organisation

Audit

Contrôle de gestion

Finance

Management de transition

Comptabilité

IFRS

Fiscalité internationale

Gestion de trésorerie