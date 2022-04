Georges LANDU

Ma carrière a débuté dans l'expertise comptable en qualité de collaborateur (4 ans) puis s'est prolongée dans les assurances (12 ans) ainsi que dans le consulting (7 ans).

Dans les assurances, j'ai été en charge pendant 8 ans de la comptabilité et du contrôle budgétaire avant de me concentrer sur la comptabilité technique (Eurofil pendant 3 ans et Generali Assurances non vie pendant 1 an).



Dans le consulting, je suis intervenu dans des contextes post fusion soit en maîtrise d'ouvrage soit en appui sur la clôture des comptes annuels notamment dans des sociétés d'assurance (BNPP Assurances et Generali).

Pour me diversifier, je suis intervenu dans des contextes d'apport partiel d'actifs en vue de la filialisation d'activités chez GDF SUEZ et AEW EUROPE.

J'ai développé des compétences particulières en :

- Gestion de projet : MOA, conseil et organisation

- Comptabilité des assurances

- Comptabilité des sociétés immobilières

- Contrôle financier des actifs immobiliers