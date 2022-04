Gilles MARTIN

J'ai 51 ans, 15 ans d'experience en comptabilité et 17 ans en informatique. Je suis actuellement responsable du support France chez Allianz Technologies, je manage une equipe mixte internes et externes (23 personnes ). Je supervise les services rendu auprès de nos clients (Allianz World Partner HQ, Allianz World Partner France, GTS) soit 2900 utilisateurs finaux. Je travail en étroite collaboration avec mes collègues etrangers en centrale pour la mise en place de projets.

Une écoute et un très bon relationnel sont mes atouts, je me réalise a travers la satisfaction de mon entourage professionnel hiérarchique ou subordonné.

Curieux et enthousiaste, je suis volontaire pour participer à des projets d'entreprise, même si ils sont transversaux.

On me dit pragmatique avec un très bonne esprit d'équipe.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Support informatique

Management opérationnel

Relationnel

Datacenter

Infogérance

Administration système

ITIL Foundation V3

Gestion de projet

Microsoft SharePoint

chef de projet

Data Centre

Manageur