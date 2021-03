Graphiste confirmé, je maîtrise la suite Adobe en ce qui concerne le dessin, la retouche photographique et la mise en page. En 2020, jai obtenu un titre national de certification professionnelle de Webdesigner orientée Wordpress, Woo-commerce, Bootstrap et adobe XD pour mettre à jour et confirmer mes compétences digitales. De plus, je conçois et réalise des animations en 2D pour le web, du montage vidéo avec effets spéciaux et aussi des créations animées en 3D.