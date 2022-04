Gilles SAUNIER

Mes trois valeurs dans le monde professionnel :

1. Avoir une action utile à la Société,

2. Apprécier mon rôle dans la mise en oeuvre de cette action,

3. Les deux premières valeurs forment la troisième et l'incluent : vivre du gain de mon apport.



Dirigeants, managers, collaborateurs, partenaires...rencontrons-nous pour passer de l'ère du BtoB à celle du BwithB, et :

- véhiculer vos Valeurs Humaines Fondamentales et Durables en interne et en externe, basées sur la confiance et l'éthique, pour créer, réguler, développer, repositionner la Marque Entreprise et/ou Personnelle, et pour une expérience client satisfaisante ---- > > Communéthique Management,

- augmenter le Bien-être (QVE) par l'encouragement, la quête de sens et la prise de conscience de l'interdépendance.



Passionné, déterminé, leadership, fine analyse, aime encourager, papa de deux enfants, vision mais pas calculateur, basé sur la créativité et les pensées humanistes, Marque BwiizB ™ ® déposée, aime le travail constructif en équipe et/ou avec partenaires, en auto-disruption. J'ai 20 ans + 5 ans d'études diverses + 25 ans d'expérience entreprise.



Montesquieu « Des affaires. - La véritable manière de réussir dans ses affaires, c'est de chercher à faire aussi celles de ceux avec qui l’on contracte, afin d'agir de concert au bien de la chose. »



Mes compétences :

Partenariat

Coordination

Relationnel

Réservation

Suivi commercial

Prospection

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Marketing direct

Webmarketing

Marketing sportif

Études marketing