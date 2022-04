Gilles SELLE

Je m'adresse aux entreprises qui luttent pour imposer leurs produits dans un contexte tendu, et qui veulent s'appuyer sur la cohésion et de la motivation de leurs équipes techniques.



Je vous apporte en tant que consultant mon expertise maintenance pour construire un plan de management de la performance.



Donnez vous les moyens de vous situer. Vous disposez d'informations essentielles dans vos enregistrements. A partir de ces éléments je vous apporte un diagnostic issu de l'expérience d'entreprises qui ont réussi à se remettre en question.



Dès lors, nous avons les éléments de décision pour satisfaire vos objectifs de réduction des coûts, de gestion du risque et de motivation de vos équipes.



Nous mettons en forme le plan d'action et le rôle des intervenants.

La pédagogie que je déploie forme ceux ci à être autonomes dans l'animation de l'amélioration continue. Nous pourrons ainsi pérenniser les bonnes pratiques issues des compétences de vos équipes.



Le projet que vous allez mettre en œuvre portera votre nom et vous vous l'approprierez, avec les outils méthodologiques les plus adaptés à votre capacité



Mes compétences :

Amélioration continue

GMAO

WCM

Gestion de projets industriels

Création plan maintenance

TPM