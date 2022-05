Guillaume DE BAZILLAC

En poste au sein dune SSII depuis 21 ans mais en mission pour plusieurs sociétés multinationales, j'ai découvert tout les aspects du support, de la maintenance informatique mais surtout de la gestion de projet.



Au cours de 21 années passées dans le monde de l'informatique, j'ai pu développer mes qualités aussi bien relationnelles que rédactionnelles mais également mon sens du service.



Rigoureux, autonome et doté d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour mener à bien des projets denvergure nationale.



Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

ITIL

PMBOK

Outlook

JIRA

Confluence

Microsoft

Windows

Active Directory

Lotus