Guillaume DELHERME

Diplômé de la Toulouse Business School , j'ai travaillé pendant plus de 10 ans au sein d'établissements de crédit.



Avec la volonté d’intervenir dans le domaine de la création d’entreprise, j’ai décidé, en 2015, de suivre le Mastère Entreprendre de l’EM Lyon qui m’a permis de développer mes compétences en business modelling, marketing digital, pilotage et développement de la performance et financement et évaluation des entreprises.



Mon projet de carrière s'articule aujourd'hui sur mon intérêt majeur pour l'entreprise, les start-up, l’innovation, le financement et le crowdequity.



Sur Linkedin pour rencontrer de nouveaux contacts et trouver un nouveau challenge professionnel en lien direct avec l'entrepreneuriat.



