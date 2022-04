Guillaume DELVARE

Madame, Monsieur,



Je souhaite élargir mes connaissances et augmenter mes compétences grâce à une entreprise en pleine évolution,



Spécialisé dans le domaine de la vente en bijouterie et horlogerie.

Spécialisé dans les produits de luxe.



Mes diverses expériences réussies dans le domaine de la vente, du service clientèle et gestion d'un magasin au sein d'hirtoire d'or. Recemment diplomé du programme manager de THOM ACADEMY (formation 2 ans) me permettent de vous proposer ma collaboration pour le poste que vous souhaiter me pourvoir.





Disponibilité, ambitieux, dynamisme commercial, esprit d’équipe, Aisance relationnelle, rigoureux, Organisation, une grande facilité d'adaptation, goût des challenges et du travail parfaitement accompli, …



Voici résumés quelques atouts qui ont été très appréciés lors de mon dernier poste sur le site de l’aéroport Roissy Charles de Gaules.



Je suis aussi un passionné d’informatique et de ses applications.



Il est très difficile de se décrire objectivement en quelques lignes et je vous propose de vous exposer avec plaisir les motivations qui m'animent ainsi que mes diverses expériences lors d'un entretien que vous voudrez bien m'accorder.



En espérant que mon profil gagne votre considération, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées





DELVARE Guillaume