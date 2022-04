Guillaume DEPRAETER

Entré en 2003 au sein du Groupe Geodis, j'ai exercé successivement différentes fonctions :

- Ingénieur Commercial Grands Comptes (Geodis France),

- Responsable de développement d'offres (Geodis Global Solutions)

- Responsable de la Coordination Commerciale Grands Comptes Europe (Geodis Divsion Messagerie Express Europe)

- Responsable de Développement au sein de la Direction des Ventes et de l'Animation des Ventes de la Division Messagerie (Gestion de projets d'activités multi-divisions, lancement d'offres commerciale, suivi de comptes stratégiques).

- Activité e-commerce (Top Relais, C dispo)

- Directeur des Ventes et Animations des Ventes Marketing Opéraitonnel (Geodis Ciblex)

- Directeur Projets et Marketing (Geodis Ciblex)



Mes compétences :

Ventes

International

Transport

Management

Direction Commerciale

logistique

Commerce international

Vente

Développement

e-commerce

Marketing

Gestion et pilotage de projet en organisationet en

Customer Relationship Management

Management et Développement Commercial (ecommerce,