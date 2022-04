Guillaume DESPIERRES

Manager confirmé, avec un profil polyvalent (auditeur, consultant, chargé de missions, secrétaire général, directeur du contrôle de gestion, directeur administratif et financier), intéressé par l’esprit d’entreprise et la prise d’initiative : audit-diagnostic, pilotage de la performance, élaboration et déploiement de stratégies, mise en place d’outils opérationnels, gestion des hommes en environnement multiculturel et optimisation des ressources. Adaptable et ouvert, sachant résister au stress, je souhaite valoriser mon expérience, ma compréhension des enjeux financiers et mon sens de la diplomatie



Mes compétences :

Finance

Change Management

ERP

Audit

Systeme d'information

Management

Comptabilité

Gestion de projet

Contrôle de gestion

dynamique

Achats

polyvalence

réactivité

SAP