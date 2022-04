Guillaume FRIESS

Actuellement en poste.



2008 - Actuellement : Superviseur Technique en Acquisition sismique. Société CGG, Massy (91).

Support géophysique, interventions sur mission de prospection sismique, appel d'offre, étude de faisabilité.



2007 : Ingénieur Géotechnique.

Société Sol Conseil, Massy (91).

Élaboration de rapports Géotechniques, analyse et dimensionnement.



2006 : Période sans emploi consacrée à la vie de famille et

mes deux enfants en bas âge.



2004 - 2005 : Technicien géotechnique (18 mois).

Société Ginger Solen (67).

Intervention et encadrement sur chantier géotechnique, essais sur sols in situ, essais de laboratoire.



2003 : Maçon VRD (5 mois).

Société Eurovia (67).

Tous type d'intervention en VRD, pose de bordures, canalisation, enrobés, terrassement.



2002 - 2003 : Assistant conducteur de travaux et chef de chantier (12 mois).

Société Colas (57).

Etude et suivi de chantier TP, métrés, détail estimatif, topographie, terrassement, gestion informatique et conception d'application excel.



2000 - 2001 : Géophysicien,"chief computer"(18 mois).

Société Compagnie Générale de géophysique (Suisse).

Analyse, traitement et interprétation de données sismiques sur mission de prospection, planification des opérations, informatique appliquée aux traitement du signal, programmation et Data management.



Formation:

DESS Géophysique Appliquée (2000).

Maîtrise et licence sciences de la terre et univers (1996 - 1998).

DEUG sciences option sciences de la terre (1993 -1995).



Mes compétences :

Géophysique

Géotechnique

Programmation informatique

Traitement de données